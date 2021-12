Mora: “Che delusione con lo Spezia. Ora tutto dipenderà dallo scontro diretto con la Juve”

"La delusione è grande, non tanto per il risultato, ma per la prestazione dopo l'impresa di Milano con un primo tempo di fioretto in cui si è andati sotto e non si è riusciti a ribaltare le cose. Magari c'è stata una cattiva valutazione dell'avversario credendo che sarebbe venuto a fare la vittima sacrificale al Maradona". È l'analisi dell'ex difensore del Napoli, Nicola Mora, intervenuto nella puntata di Club Napoli Night in onda su Teleclub Italia.

"Serviva continuità di risultati dopo il successo con il Milan che così è stato vanificato. Credevamo che si fosse superato il problema dell'appagamento. Ora però penso che si debba rimanere tranquilli e sereni con un dicembre da dimenticare rapidamente. Tutto passerà da scontro diretto con la Juventus che può dare nuovo entusiasmo e carica all'ambiente".