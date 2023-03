Mora su Mario Rui: “Accolto con tante perplessità, ora è un perno. Merito anche di Spalletti”

"Quest’anno sta avendo un rendimento da top-player, grandissimo merito a lui che ha saputo lavorare ed affrontare tutte le avversità avute in questi anni".

Nicola Mora , ex terzino del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli , nel corso della trasmissione 'Radio Goal della domenica': " Mario Rui è stato accolto al suo arrivo da Roma con tante perplessità per il rendimento e la costanza che non aveva, invece ha fatto un percorso veramente incredibile arrivando ad essere uno dei perni e dei leader dello spogliatoio. Quest’anno sta avendo un rendimento da top-player, grandissimo merito a lui che ha saputo lavorare ed affrontare tutte le avversità avute in questi anni. Grande merito va dato anche a Spalletti, perché quando un giocatore ha questa metamorfosi è perché si sente la fiducia dell’allenatore, questo vale anche per tanti altri giocatori che sotto la sua guida sono esplosi e stanno avendo un rendimento importantissimo.

Ogni partita giocata dal Napoli come una finale di Champions? Credo che dopo l’addio dei senatori, che ha un poco azzerato le leadership, Spalletti ha consegnato ad un ogni singolo giocatore la facoltà di poter scrivere un qualcosa d’importante e di sentirsi parte e leader di questa squadra. Questi giocatori non si sono posti un obiettivo ad inizio anno, se non quello di stupire e di fare benissimo di partita in partita per poi vedere dove si fosse arrivati a fine anno. Questo lo dimostra anche il fatto che, nonostante il grandissimo vantaggio in campionato, il Napoli non ha mai avuto cali di concentrazione ed ha affrontato tutte le partite alla stessa maniera in entrambi le competizione. Questo merito va dato sicuramente a Spalletti, ma anche ai giocatori che non si sentono mai appagati e vogliono continuare a stupire".