Morabito: "Mi hanno detto una cosa sul futuro di Hojlund"

vedi letture

Oggi su CRC, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello”, è intervenuto l’agente e intermediario del Manchester United per Sancho Vincenzo Morabito. Di seguito le sue parole: "Sorteggi Champions? Il Napoli sarà una mina vagante in questa Champions. Il percorso degli azzurri in Champions sarà una sorpresa poiché non si sa se riuscirà ad arrivare fino in fondo o se uscirà prima. L’aspetto più importante dal più vista mentale è quello della gestione del doppio impegno che l’anno scorso non c’è stato.

Non sto seguendo personalmente la trattativa tra il Napoli e Hojlund, ma mi è stato detto che il giocatore finirà al Napoli. Il nodo da sciogliere è quello legato alla formula dell’acquisto poiché inizialmente l’ipotesi proposta era di un diritto di riscatto. Il giocatore, però, ha bocciato questa ipotesi e l’ultima proposta è quella del prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni.

Sancho? Abbiamo avuto il mandato per trattare con il giocatore già ai tempi della Juventus. L’offerta dei bianconeri, però, era insufficiente a causa anche della partenza di Nico Gonzalez. Con la Roma abbiamo avuto avviato una trattativa, abbiamo proposto un prestito con obbligo di riscatto che era l’offerta più vantaggiosa per la Roma. Da lì è iniziato il calvario con la dirigenza Massara che si è concluso con un nulla di fatto. Sancho non ha mai ribadito il suo “no” alla Roma né i dirigenti della Roma hanno sentito il “no” del giocatore. Quando un giocatore parla attraverso il suo agente, pesa anche il discorso economico. Ad oggi, possiamo dire che l’operazione si è arenata. Quando la trattativa su Sancho era ancora aperta, il procuratore ha tirato fuori dal cilindro il cartellino di George, 2006 del Chelsea, per cui il club inglese ha chiesto 25 milioni. Gasperini avrà chiesto qualcosa di più e alla Roma le aspettative sono più consistenti".