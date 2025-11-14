Morabito: "Roma prima? Ma ha perso unici due scontri diretti. Aspettiamo..."

L'operatore di mercato Vincenzo Morabito è intervenuto a Radio Crc per parlare di Napoli e in generale per un focus sul campionato italiano: "Conte è un grande allenatore e De Laurentiis ha testa e sa gestire, per me continueranno ad andare d'amore e d'accordo e il Napoli presto tornerà dove deve stare. Non siamo neanche a novembre.

Poi tu hai perso a Bologna dove mica vincono tutti? Siamo troppo frettolosi adesso, anche in casa Juve si parla di scudetto con Spalletti e poi critiche col pari nel derby. Occhio ai calendari. La Roma ha avuto solo due scontri diretti e li ha persi tutti e due. Voglio vedere quanto arriverà il Napoli, la Juve etc. Conte non lo si può criticare. Il Napoli sarà lì fino in fondo. Certo non è facile perché devi ripeterti".