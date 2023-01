Morace stronca Allegri: “Napoli-Juve sembrava una partita tra professionisti e amatori”

L’allenatrice Carolina Morace è intervenuto durante la trasmissione “Terzo Tempo” in onda su Tele A

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

L’allenatrice Carolina Morace è intervenuto durante la trasmissione “Terzo Tempo” in onda su Tele A: “Napoli-Juventus mi ha dato la sensazione di vedere una partita tra professionisti e una squadra di amatori, è stata devastante. Il Napoli è assolutamente la squadra che gioca meglio. A mio avviso dopo il Napoli, ma non come il Napoli, c’è il Milan”.