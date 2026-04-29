Mourinho: "Italia? Per ruolo Ct prenderei Allegri o Conte…”
TuttoNapoli.net
"Io andrei con la combo M&M: Malagò e Max (Allegri, ndr)"
"Io andrei con la combo M&M: Malagò e Max (Allegri, ndr)". Questo è il pensiero di Josè Mourinho, a margine di un evento promozionale svoltosi a Milano: "Crisi calcio Italiano? È triste. Quando non vi siete qualificati ero con Rui Costa e non ci volevamo credere: 'Com'è possibile che la nostra Italia non ce l'abbia fatta?', ci chiedevamo. Però è reale, è successo", spiega Mourinho.
Un Ct straniero per l'Italia?
"Non sono d'accordo: non penso che serva un allenatore straniero. L'Italia ha allenatori con il carisma, la qualità, l'esperienza... Non puoi avere Carletto (Ancelotti, ndr), ma puoi avere Max (Allegri, ndr), Antonio (Conte, ndr) e ce ne sarebbero sicuramente anche altri... Però ci sono delle cose che si devono ripensare".
Pubblicità
Le Interviste
Copertina Rocchi ed il 'Gioca Jouer', Repubblica: "Il codice segreto per influenzare il VAR" di Arturo Minervini
Le più lette
Prossima partita
02 mag 2026 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Como
|Napoli
In primo piano
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la cessione dolorosa, il mostruoso buco sugli ingaggi, la mossa spiazzante di ADL e la verità su De Bruyne
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Abbiamo cambiato la geografia, c'è memoria corta. Fucili puntati addosso solo per noi"
Fabio TarantinoOlivera: "Brutta gara con la Lazio, vogliamo riscattarci! Su Scudetto e gol alla Salernitana..."
Antonio NotoBomba di Tmw: “Contatto Napoli-Maresca! Ma Conte non ha offerte e non è convinto dell’Italia”
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com