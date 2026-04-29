Mourinho: "Italia? Per ruolo Ct prenderei Allegri o Conte…”

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"Io andrei con la combo M&M: Malagò e Max (Allegri, ndr)"

"Io andrei con la combo M&M: Malagò e Max (Allegri, ndr)". Questo è il pensiero di Josè Mourinho, a margine di un evento promozionale svoltosi a Milano: "Crisi calcio Italiano? È triste. Quando non vi siete qualificati ero con Rui Costa e non ci volevamo credere: 'Com'è possibile che la nostra Italia non ce l'abbia fatta?', ci chiedevamo. Però è reale, è successo", spiega Mourinho.

Un Ct straniero per l'Italia?

"Non sono d'accordo: non penso che serva un allenatore straniero. L'Italia ha allenatori con il carisma, la qualità, l'esperienza... Non puoi avere Carletto (Ancelotti, ndr), ma puoi avere Max (Allegri, ndr), Antonio (Conte, ndr) e ce ne sarebbero sicuramente anche altri... Però ci sono delle cose che si devono ripensare".