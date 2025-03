Mutti avvisa: "Atalanta-Inter può aprire due scenari, ma il Napoli non avrà vita facile a Venezia"

vedi letture

L'allenatore Bortolo Mutti ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni.

L’ultimo turno di campionato ha visto vincere tutte e tre le prime della classe. Che peso hanno avuto per Inter, Napoli e Atalanta queste vittorie?

“Queste vittorie dice con forza che nessuna delle tre vuole mollare la corsa allo scudetto. La vittoria in rimonta dell’Inter, il dominio del Napoli e dell’Atalanta dimostra la loro leadership. Non so se l’Inter riuscirà a far valere la sua forza della rosa. Saranno loro tre a giocarsela fino alla fine visto che la Juventus ormai deve ridimensionare le sue ambizioni”.

Questo weekend ci sarà lo scontro diretto tra Atalanta e Inter mentre il Napoli andrà in casa del Venezia. Sarà uno snodo decisivo sul proseguo della stagione?

“Sarà un weekend e soprattutto la sfida di Bergamo: se l’Inter vince metterebbe l’Atalanta in grande difficoltà. Ma in caso di vittoria dei bergamaschi si aprirebbe ancora di più una bellissima corsa a tre, anche se il Napoli non avrà vita facile a Venezia. Fino alla fine sarà un campionato molto aperto”.

Fin qui chi merita di più lo scudetto?

“Tutte e tre hanno dimostrato grande valore, ma forse il Napoli dopo l’annata disastrosa della stagione scorsa si è riproposta con grande autorità e compattezza. La squadra di Conte ha costruito le basi per essere la vera sorpresa di questo campionato, società e mister hanno lavorato davvero molto bene per riportare la squadra ai vertici della nostra Serie A”.

Mister avresti preferito allenare Lukaku, Lautaro Martinez o Retegui?

“Sono tre calciatori che stanno determinando questo campionato, da protagonisti nelle loro squadre. Lautaro si è ripreso dopo un periodo di appannamento, mentre Lukaku fa sentire i benefici del suo lavoro ai propri compagni come accaduto a Raspadori. Retegui anche sta facendo meglio, e merita la titolarità del posto nella nostra nazionale. Se dovessi sceglierei opterei per Lautaro Martinez, la sua forza e la sua qualità ormai da anni dimostrano il suo essere un attaccante completo”.