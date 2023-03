Mutti: "Napoli dirà la sua anche in Champions, fa bene Koulibaly a temerlo"

Il Napoli è una delle squadre che gioca il calcio migliore e dirà la sua anche in Champions.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Bortolo Mutti, ex allenatore del Napoli, è intervenuto a Marte Sport Live sulle frequenze di Radio Marte: "Napoli-Lazio? Sono quelle partite che dipendono pure dagli episodi. Il Napoli ha fatto una buona gara, la Lazio ha giocato in maniera diversa dal solito. Il pari poteva essere più giusto. Ora non bisogna farsi condizionare ma voltare subito pagina. Bisogna guardare avanti, consapevoli della propria forza.