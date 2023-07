Nani: "Meluso scelta migliore, entra in un sistema collaudato con Micheli e Mantovani"

"È andato via un grande direttore e arriva un altro grande direttore”.

“Il Napoli ha fatto la scelta migliore che potesse fare, Meluso entra in un sistema collaudato con Micheli e Mantovani. Poi ai vertici ci sono De Laurentiis e Chiavelli che da anni fanno calcio a livelli importanti. Parlano i numeri. È andato via un grande direttore e arriva un altro grande direttore”. Così a Tuttomercatoweb Gianluca Nani, ex direttore sportivo tra le tante di Brescia e Watford.

Che Napoli sarà l’anno prossimo?

“Il cambio più importante è stato quello dell’allenatore. Ciò che ha fatto Spalletti rimarrà nella storia del calcio. Garcia conosce il campionato italiano. Bisognerà vedere in quanto tempo i calciatori si adatteranno al modo di interpretare il calcio del nuovo allenatore”.

Intanto l’Arabia prende il sopravvento.

“Hanno dimostrato di voler fare le cose seriamente. Stanno prendendo non solo calciatori in età avanzata ma gente che gli anni giusti per competere e vincere. Diventerà un campionato affascinante”.

Si aspetta altri arrivi?

“Assolutamente si. Mi pare che non ci siano limiti. Della mia esperienza araba ricordo già gli stadi pieni. Sarà destinata a crescere ancora di più”.

E il calcio italiano?

“Purtroppo veniamo da due mancate qualificazioni mondiali. Però abbiamo vinto un europeo. Sono contento che Mancini sia rimasto alla guida della Nazionale. Siamo sulla strada giusta e credo che i risultati arriveranno”.