Nani: "Ovvio che Osimhen sia appetito dai top club! E' come quando hai la moglie bella..."

Gianluca Nani, noto direttore sportivo, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

Gianluca Nani, noto direttore sportivo, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "E' il più forte, è normale che lo guardino come possibile acquisto. E' come quando uno ha la moglie bella e poi si lamentano se la guardano, ma se è bella è normale che la guardino. Osimhen in questo momento è tra gli attaccanti, se non l'attaccante, più forte al mondo ed è normale che in Inghilterra chi cerca un attaccante guardi a lui".