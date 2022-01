Nani promuove Tuanzebe: “Ottimo colpo e con Spalletti può migliorare ulteriormente“

Nel corso del TMW News è intervenuto Gianluca Nani, esperto ds che ha parlato anche di Axel Tuanzebe: “A me piace molto, è un calciatore fisico, attento, concentrato, aggressivo che sotto la guida di mister Spalletti non può che migliorare ulteriormente. E poi per quello che chiedeva il Napoli mi sembra davvero un ottimo colpo considerando le disponibilità e le possibilità del club in questo momento”.