"Napoletani vittimisti, non crescerete mai!", Taveri fa infuriare Del Genio ed i napoletani a Tele A

Nel corso di Terzo tempo su Tele A, il giornalista Mediaset Mino Taveri ha fatto infuriare Paolo Del Genio ed i tifosi azzurri sui social.

Nel corso di Terzo tempo su Tele A, il giornalista Mediaset Mino Taveri ha fatto infuriare Paolo Del Genio ed i tifosi azzurri sui social. Taveri ha esordito dicendo: "Oggi è difficile trovare difetti al Napoli, l'unico pericolo è il Napoli stesso. Anche da voi ho sentito un po' di vittimismo preventivo, è un classico di queste terre...".

"Sì, solo i napoletani lo fanno, è una nostra caratteristica", replica Del Genio, ma Taveri non afferra l'ironia: "Esatto".

Del Genio: "Non ce la facciamo più a sentire queste cose, non si sopportano, vieni a Napoli e dici che la nostra caratteristica è fare vittimismo".

Taveri: "Io ho detto dei meridionali, io sono meridionale", aggiunge e replica Venerato: "In Juve-Salernitana un po' di vittimismo a Torino l'ho sentito... ma i napoletani sono scottati dall'anno di Sarri in cui fu scippato o del fallimento per pochi soldi mentre altri hanno rateizzato il debito" e Del Genio aggiunge col sorriso: "Erano napoletani forse i tifosi della Juventus"

Taveri prosegue: "Il Napoli ha 8 punti di vantaggio, vada per la sua strada. Tutti i tifosi contano i risultati? Sì, ma non preventivamente".

Nel secondo blocco lo scontro prosegue, Del Genio: "Il Napoli polemizza con le vittorie, ad ogni vittoria è come se dicesse stiamo esagerando, ma sa che il punto a punto ci vedrebbe sfavorito. E' la storia del calcio italiano, non è vittimismo", Taveri interviene di nuovo: "Non crescerete mai allora, state dominando ma pensate ai 100 punti altrimenti vi fregano? Avete questo vantaggio e pensate alle polemiche dietro?" e Del Genio contro-replica: "Siamo avviliti guarda, tutti i napoletani sono in depressione perché non cresceranno".