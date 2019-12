Napoli-Barcellona, Chiariello punta su Manolas: "Sa come si fa il miracolo!"

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNuovo: “L'Italia fortunata s'è desta. 4/5 sorteggio meraviglioso, ce n'è solo una che piange ed è il Napoli, ci mancava solo Lionel Messi. Il Napoli ha un vantaggio: un professore di greco Kostas Manolas e chiedergli come si batte il Barcellona. Qualcuno il miracolo già sa come si fa, in questo momento un Napoli in caduta libera contro un grande Barcellona, non c'è storia. La Juve non poteva trovare di meglio, potrebbe solo suicidarsi: passaggio del turno scontato. Atalanta che ha speranza, ha pescato benissimo il Valencia. In Europa League non poteva andare meglio: Inter che ha pescato il Ludogorets e la Roma prende il Gent, ma il Belgio è un campionato scarso. Ecco quindi che la pattuglia italiana riesca ad andare avanti, c'è tutta: il Napoli è quello chiamato al miracolo".