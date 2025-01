Napoli-Ghilardi, l’agente Pagliari approva: “Ha struttura, è veloce e attento"

vedi letture

Nel corso della trasmissione “Bordocampo – II Tempo” su Radio Capri, è intervenuto l’agente Silvio Pagliari: “La finale di Supercoppa è stata finalmente una partita di livello internazionale, l’Inter ha abbassato i ritmi sul 2-0, il Milan con Conceicao mi sembra una squadra più grintosa e compatta, il portoghese mi ricorda l’allenatore che siede attualmente sulla panchina del Napoli, ed è un grande complimento. Bella notizia per il Milan, poi il calcio è fatto di episodi, se sul 2-1 avesse fatto gol Taremi staremmo parlando d’altro, però il carattere, la cattiveria mostrata nelle ultime 2 partite non si era visto in quelle precedenti.

L’Inter resta la favorita per lo Scudetto, è la più forte, l’ho vista a Cagliari, poi dipenderà da quello che accade in Champions. Ieri è stato un episodio, verrà fuori un’Inter ancora più arrabbiata. Poi se hai uno come Antonio Conte ad 1 punto, allora non dormi sogni tranquilli.

Gabbiadini con Conte? Con tutti gli allenatori che giocano a due punto Manolo avrebbe fatto bene. Ne parlavamo di recente in un pranzo a Dubai: Manolo è innamorato di Napoli ma disse ‘è vero pure che se non fosse stato per Sarri non sarei andato a giocare in Premier, quindi vediamo il bicchiere mezzo pieno.

Mercato invernale? A parte la Juve che deve per forza di cosa intervenire quanto prima, non vedo altre squadre che hanno grandi necessità. Ci saranno colpi mirati, forse la Lazio, l’Inter no, il Milan nemmeno, la Juve è partita con l’handicap Milik, si parla poco dell’infortunio di Bremer, non sono eventi.

Ghilardi? Buon giocatore, buone qualità, ha già fatto bene nelle categorie superiori, ha struttura fisica, è veloce, è attento, in prospettiva è un giocatore da Napoli, la destinazione può essere quella".