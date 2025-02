Napoli in flessione? Del Genio: "Come tutti. E l'Inter con quel calendario tornerà al 100%?"

Nel corso di Linea Calcio su Canale 8, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato dei temi d'attualità in casa Napoli: "Non ci sarà Mazzocchi, torna Spinazzola ma poi comunque immagino un po' di fatica per fare dei cambi. Se vuoi fare dei cambi sugli esterni devi riportare Di Lorenzo quinto e mettere dentro Rafa Marin, a meno che Olivera faccia un pezzettino di partita. Brillantezza? Che non lo sia stato nelle ultime tre come nelle precedenti sette è evidente ed anche normale.

Chi non ha mai avuto cali di brillantezza nell'ultimo periodo? Atalanta, Inter e Lazio hanno avuto inciampi, le altre sono uscite dalla Champions, chi è super-brillante? L'Atalanta due mesi fa, il Napoli in quelle sette, l'Inter prima. In questo momento c'è una flessione generale e qualcuno tornerà ad essere brillante avendo, parliamo dell'Inter, un lunghissimo cammino anche in Champions? E' capitata in una parte del tabellone non impossibile, sarà al 100% brillante in ogni competizione? La vedo un po' complicata".