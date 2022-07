Napoli senza leader? Del Genio: "Di Lorenzo e Mario Rui hanno più personalità di Koulibaly"

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso di 'Radio Goal' si è espresso così rispondendo a una domanda sui prossimi leader

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso di 'Radio Goal' si è espresso così rispondendo a una domanda sui prossimi leader azzurri: "Il leader del Napoli, quando con Sarri praticamente vinse lo Scudetto, fu il gioco. Pertanto Spalletti dovrà essere bravo a trovare il gioco. Basti pensare che solo quell'anno lì furono fatti 91 punti, poi con gli stessi giocatori non è stato più raggiunto questo traguardo. Mario Rui e Di Lorenzo, ad esempio, per me hanno più personalità di Koulibaly. Perché quest'ultimo ha il talento, che lo fa andare in fiducia, mentre gli altri due si sono imposti con la forza del lavoro. Gattuso è un grande esempio da questo punto di vista".