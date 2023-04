Napoli vicino ad Almada? Del Genio: "Nel 4-3-3 può fare 4 ruoli! E in estate vanno coperti..."

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato di Thiago Almada nel corso della trasmissione 'Radio Goal'

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato di Thiago Almada nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Almada può giocare in quattro ruoli nel Napoli. Ha dribbling, accelerazione, mette bei cross e nel 4-3-3 può fare entrambe le fasce in attacco. Ma può giocare anche da mezzala, destro o sinistra, perché ci sa fare col pallone. Io non so se il Napoli ci sta pensando per fargli fare la mezzala o l'esterno destro d'attacco, due ruoli che il Napoli in estate dovrà coprire".