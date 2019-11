Nela: "Grave l'assenza di Ancelotti. Koulibaly? Anche i migliori possono sbagliare"

L'ex calciatore, Sebino Nela, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli: "Gli allenatori sono quelli che ti possono cambiare la partita, quindi sarebbe stato fondamentale avere Ancelotti in panchina.



Koulibaly? Credo sia fisiologico questo rendimento da parte del difensore azzurro. E' difficile che un giocatore possa essere per 10 anni a livelli altissimi. Se viene a mancare un po' di organizzazione di squadra si può andare in difficoltà. Pure i migliori al mondo possono commettere errori".