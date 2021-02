Nela “Il Napoli può competere per lo scudetto. Non conta il come ma solo vincere”

Nel corso de Giochiamo d’anticipo, in onda su Canale 21, è intervenuto come ospite l'ex giocatore Sebino Nela.

Sul match di ieri con l’Atalanta: “Risultato perfetto, tutto apertissimo e gara che si deciderà al ritorno. Serve un pò di equilibrio, in campionato vinco con loro 4-1 e quindi era l’Atalanta a dover temere il Napoli e non il contrario.

Sui prossimi impegni del Napoli: “Tanta roba questo calendario che attende il Napoli. Sono impegni importanti, in campionato non puoi sbagliare. Gli stimoli vengono da soli visti i big match e gli avversari che si affrontano. Si deve andare avanti partita per partita, iniziando dal Genoa sabato. Conta solo vincere, anche se si gioca male”.