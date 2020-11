Nela lancia il Napoli: "Vittorie come quella di Bologna utili per traguardi importanti"

Sebino Nela, ex difensore anche del Napoli, ha parlato nel corso de Il Bello del Calcio su Canale 21, soffermandosi sulla vittoria ottenuta dagli azzurri sul difficile campo del Bologna: “Negli ultimi anni i campionati, anche i nove consecutivi vinti dalla Juventus, sono stati assegnati alle squadre che hanno sempre saputo distinguersi con chi in queste stagioni ha raggiunto il secondo posto come Napoli, Roma o Inter. Quando i bianconeri hanno vinto partite anche per 1-0 contro Bologna, Sampdoria o Sassuolo sono stati elogiati. Se il Napoli ieri avesse ottenuto il successo giocando bene anche solo 20′ invece che 70′ sarebbe stata la stessa cosa. Quando ottieni i tre punti hai fatto il tuo, poi dalle prossime si può anche pensare a giocare meglio. Queste sono le partite da vincere se vuoi essere competitivo per traguardi importanti.”