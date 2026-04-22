Nela: "Uno dei Fab4 potrebbe essere ceduto per il bene del Napoli"

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"L’analisi sarebbe lunga, infatti. Non si può dire che sia una annata negativa per Conte. Però non è stata una stagione divertente, il campionato è stato aperto davvero per troppo poco". Parla così, intervistato dall'edizione odierna de Il Mattino, Sebino Nela che ha analizzato il campionato italiano soffermandosi sul rendimento del Napoli

L'ex difensore di Roma e Napoli ha poi parlato del centrocampo azzurro e dei FabFour, aprendo anche alla possibile cessione di uno di questi quattro.

"Conte ha fatto benissimo a provarci sempre. La qualità è l’unica strada nel calcio e ti viene tutto più facile. Per valutarti non si può non tener conto degli infortuni avuti e che hanno condizionato il lavoro durante l’anno. Poi ogni estate vanno fatte delle scelte e il club in estate potrebbe anche vendere una di queste quattro stelle per il bene e per il futuro del Napoli".