Rampulla: “Conte alla Juve? È uno dei migliori al mondo, qualsiasi società lo vorrebbe"

vedi letture

Intervistato da "Virgilio Sport", Michelangelo Rampulla, ex portiere, tra le altre, della Juventus, parla di alcuni temi riguardanti i bianconeri: "Yildiz? “È stato incisivo, ha creato superiorità numerica con la sua tecnica. È fondamentale per la squadra. Come Del Piero? Credo sia difficile, ma non è giusto fare paragoni. Ha qualità, sa giocare a calcio e gli auguro di fare almeno il 50% di quello che ha fatto Alessandro. Va lasciato libero mentalmente, perché ha grandissime doti. Per quanto riguarda il prolungamento di contratto, bisogna capire cosa s’intende per fare di tutto. Una squadra vincente si fonda su calciatori disponibili a far parte una rosa importante, un giocatore da solo non vince nulla. Credo si debba fare il possibile per trattenerlo, però bisogna pensare alla squadra e non al singolo.

Spalletti? Non ha bisogno di presentazioni, è un grandissimo allenatore e non da adesso. Per ricostruire, è sicuramente l’uomo giusto. La lotta scudetto? Il Napoli è, ovviamente, una delle favorite per la conquista dello Scudetto. Ma non dimentichiamo Inter, Milan, Roma e anche la Juventus, se riuscirà a risolvere i problemi che ha.

Un eventuale ritorno di Conte alla Juve in futuro? Sarebbe difficile rinunciare ad un allenatore come Conte, ti porta ad alzare sempre l’asticella. È uno dei migliori a livello mondiale, qualsiasi società lo vorrebbe".