Neres: "Scudetto incredibile, mai visto nulla di simile! Su De Bruyne e il Mondiale..."

vedi letture

David Neres, attaccante del Napoli, ha parlato a TNT Sports Brasil dall'Etihad dopo la gara col City.

Hai vinto cinque titoli nazionali in tre paesi diversi, ma com'è stato vincere lo Scudetto con il Napoli? "Ah, è pazzesco. Credo che, nei posti in cui sono stato, non ci sia mai stato niente di simile. La passione che hanno per il Napoli, per il calcio, è incredibile".

Come valuti la partita e l’impatto dell’espulsione? "Credo che siamo partiti bene, loro un po’ meglio all’inizio, ma l’espulsione, ovviamente, ha cambiato molto l’andamento della gara. È molto difficile giocare in dieci, soprattutto contro una squadra come il Manchester City. Ma ormai è acqua passata: voltiamo pagina e pensiamo alla prossima".

Ti rendi conto che questa è la tua decima stagione nel calcio europeo e che hai già vinto cinque titoli nazionali? "No, non sapevo nemmeno che fosse già la decima! Già... per me erano otto, sette, qualcosa del genere".

Com’è allenarsi e giocare con De Bruyne? "Giocando al suo fianco, il nostro compito lì davanti è solo correre, perché il pallone arriva sempre".

E per te, il Mondiale è un obiettivo? "Il mio obiettivo è guadagnarmi più spazio nella mia squadra. Prima di tutto, giocare più minuti e conquistare una convocazione. La Coppa del Mondo è sempre la conseguenza di un buon rendimento nel club".