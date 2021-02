Nino D'Angelo: "Conosco da una vita ADL, non so cosa stia succedendo con Gattuso"

Il cantante Nino D'Angelo, grande tifoso del Napoli, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del rapporto tra Gattuso e De Laurentiis: "Con tutti e due e sinceramente non riesco a capire cosa stia succedendo. Conosco da una vita Aurelio e lo stimo come uomo e imprenditore. Per il Napoli ha fatto tanto in questi anni. Non dimentichiamo che ha portato la squadra dalla Serie C a vincere quattro trofei e a sfiorare lo scudetto, oltre alla Champions frequentata con continuità. Al tempo stesso adoro Rino, anche se non lo conosco personalmente. Ma si vede che è una persona vera, sincera. Mi affascinano questo tipo di personaggi. Il calcio ne ha bisogno. E tra l’altro è uno che da giocatore ha vinto tutto e pure da allenatore ha già fatto buone cose. Ma non riesco a capire".