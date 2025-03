No alla pressione che blocca testa e muscoli: la strategia comunicativa di Manna e Conte

Il Napoli è lassù dove osano le grandi. La soddisfazione non può essere nascosta da Antonio Conte in conferenza stampa: "Quando sono arrivato pensavo di vedere una squadra che prendesse forma dopo sette mesi. Abbiamo bruciato le tappe e ci siamo meritati un appuntamento del genere. Dobbiamo affrontarlo nel migliore dei modi senza farci condizionare dalla pressione. L’ho detto anche alla squadra".

Niente tensione negativa, dunque, scrive il quotidiano Repubblica: "Quella che blocca testa e muscoli. Il Napoli è in lizza per lo scudetto e deve godersi il gran ballo con la consapevolezza delle sue qualità ma anche con sfrontatezza. Gli onori (e gli oneri) del tricolore – come ribadito pure nei giorni scorsi dal direttore sportivo Manna – sono tutti per l’Inter, quindi il Napoli avrà il solo obbligo di provarci. La strategia comunicativa è quella di abbassare la tensione. La prima risposta del Napoli dovrà essere caratteriale, poi toccherà a tutto il resto".