Nocerino non sottovaluta il Barcellona: "Coi giovani non c'è rischio che snobbino l'EL"

Antonio Nocerino, ex centrocampista del Milan attualmente in MLS, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “Questo Barcellona è un’altra squadra rispetto a quella che ho affrontato io con il Milan. La squadra di Guardiola era uno squadrone con calciatori di livello impressionante. Adesso il Barcellona è un cantiere dove i giocatori devono ancora assimilare l’identità dell’allenatore. Sarà una partita molto aperta tra due grandi squadre che giocano un grande calcio, la qualità non mancherà.

Il Barça ha bisogno di creare una mentalità vincente, i giovani devono ancora abituarsi a vincere. Penso che loro vorranno vincere proprio per portare questa maturazione alla squadra, non credo che loro vogliano snobbare questa competizione.

La squadra di Guardiola faceva un altro sport. Quando preparavamo le partite contro di loro studiavamo strategie per arginarli ma loro ti portavano dove volevano. Ho avuto la fortuna di beccare l’ultima generazione di extraterrestri. Sicuramente nell’idea del Barcellona De Jong, Pedri e Gavi dovranno rappresentare la nuova generazione. Anche Riqui Puig è un fenomeno.”