Novellino: "ADL ha rinforzato la squadra senza curarsi della cessione di Osimhen"

vedi letture

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio - 3° Tempo è intervenuto Walter Novellino, allenatore: "Quando sono arrivato a Napoli, Ferlaino era un presidente molto attento, ma non aveva la forza economica di De Laurentiis. Nonostante ciò, prendemmo giocatori che a quei tempi erano un lusso per la Serie B. Credo che il Napoli di adesso abbia una grande società che ha investito, nonostante tutti dicevano che avrebbero dovuto vendere Osimhen: De Laurentiis ha pensato a rinforzare la squadra senza minimamente curarsi del nigeriano. In più, hanno preso un allenatore davvero bravissimo e si sta vedendo il suo lavoro.

4-4-2 inutilizzato? Si dice che è difensivista, ma nel Napoli avevamo due punte, due esterni, una squadra equilibrata che ha fatto un sacco di gol. Ieri ho visto il Como col 4-4-2 che si è trasformato in 4-3-2-1 in fase di non possesso, spettacolare, secondo me sta tornando. La prossima squadra che allenerò la proporrò con un 4-4-2 con marcatura a zona. Serie A col Napoli un rammarico? Sì. Turnover in Coppa Italia? Secondo me, dare un po’ di spazio, fa sentire anche gli altri importanti. Il Napoli in panchina ha giocatori di caratura internazionale, giusto dargli spazio".