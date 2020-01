Novellino: "Demme sta dando geometrie che servivano! Insigne? Ne farei un punto fermo..."

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Walter Novellino, ex allenatore del Napoli: “Gattuso deve osservare un po' tutto, ha pagato lo scotto iniziale, ma gli stessi calciatori devono conoscere l'allenatore. Gestire il gruppo è difficile, ma è uno che conosce i momenti positivi e negativi in cui parlare o meno. L'ho avuto a Perugia da ragazzino, è un trascinatore, non vuole mai perdere. Questo Napoli è fortissimo, ha avuto qualche problema, ma si stanno ricomponendo. Demme è entrato zitto zitto, davanti alla difesa, dando geometrie che servivano, ma non dimentichiamo che mancava gente importante contro la Juve.

Insigne? Ne farei un punto fermo. Gattuso sa benissimo le qualità dei suoi giocatori e sono convinto che ha ritrovato a livello psicologico il capitano che è un giocatore straordinario".