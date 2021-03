Novellino: "Fondamentale che ADL abbia dato serenità al gruppo"

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Walter Novellino, allenatore. “La rosa finalmente va verso la sua completezza, c'è la possibilità anche di lavorare sette giorni su sette per preparare la partita e questo per il ritrovamento della condizione di quelli che sono stati fuori a lungo in queste settimane è un vantaggio. Anche la squadra ha bisogno assolutamente di tranquillità e serenità, dovrebbe essere De Laurentiis a darla in questi ultimi tre mesi di campionato. Nell’ultima partita contro il Benevento il presidente negli spogliatoi ha caricato la squadra e credo che quando succede questo anche i calciatori ricevono tanta serenità. Mi sembra che ora siamo sulla strada giusta, è chiaro che calendario alla mano adesso dovrebbe provare a dare continuità a partire già domani col Sassuolo e poi ancora col Bologna. Anche perché all'orizzonte c’è una settimana pazzesca con le tre trasferte con Milan, Juve e Roma”.