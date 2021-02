Novellino: "Il Napoli può mettere in difficoltà l’Atalanta"

Walter Novellino, ex allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel pre-partita di Napoli-Atalanta: "Scelta vincente affrontare una squadra a specchio? Conta l’atteggiamento. L’Atalanta ha fisicità e forza, il Napoli potrebbe avere qualche difficoltà, ma sono convinto che ha le qualità per fare una grande partita stasera. Le tensioni a Napoli non mancano mai, vanno gestite con calma. Il presidente lo fa apposta per stimolarti, sono convinto che cerca questo tipo di situazioni. Sono convinto che tutto finisca bene grazie anche ai risultati che poi portano alla tranquillità. Il Napoli sta facendo un campionato buono, se vince con la Juve è in linea. E’ chiaro che in questo momento le polemiche non servono. Credo che stasera non sono convinto davvero che Gattuso cambierà, ma il Napoli ha fatto vedere anche nell’ultima partita che il primo tempo è stato molto buono, il secondo meno forse per cola della condizione fisica. Il Napoli può mettere in difficoltà l’Atalanta, è una gara complicata per entrambe”.