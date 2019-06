Nuove maglie del Napoli sui social, Alvino chiarisce: "Come si fa a pensarlo! Sono fake!"

"Ma come si fa a pensare che queste siano le nuove maglie? Fake fake fake", così il giornalista di Tv Luna, Carlo Alvino, ha chiarito che le maglie che da ieri stanno girando in rete non sono quelle del prossimo anno. Ancora una volta, così come la sorpresa di De Laurentiis che in realtà non riguarda il mercato e tanti altri casi, i social - ed in particolare tante pagine Facebook e Instagram che non fanno riferimento a testate giornalistiche - aiutano la diffusione di notizie prive di fondamento.