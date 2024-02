Obi Mikel vuole portare Osimhen al Chelsea: "Gli mando messaggi, cerco di convincerlo"

John Obi Mikel, ex centrocampista del Chelsea, ospite al Web Summit Qatar, ha parlato così del possibile trasferimento di Victor Osimhen al Chelsea

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

John Obi Mikel, ex centrocampista del Chelsea, ospite al Web Summit Qatar, ha parlato così del possibile trasferimento di Victor Osimhen al Chelsea, ammettendo di star effettuando un pressing asfissiante per convincere il centravanti del Napoli a scegliere la Premier e i Blues come suo prossimo club: "Penso che ci sia un genuino interesse da ambo le parti. Sono convinto che Victor voglia venire al Chelsea, ovviamente vuole seguire le mie orme e dei giocatori nigeriani che hanno giocato nel Chelsea, come Victor Moses, Celestine Babayaro.

E c'è anche Londra, una città fantastica: non c'è confronto con Liverpool o posti del genere. Ma ha anche tanti club interessati a lui, come il PSG, il Manchester United, ma io sto spingendo, mandandogli messaggi, cercando di assicurarmi che nella sua mente ci sia solo un club: i Blues!"

Alla domanda se agisce come "agente", ha risposto: "Sì. Sto provando a convincerlo. Spero che venga al club, perché porterebbe così tanto. Penso che l'unica cosa che ci manca sia un bomber che faccia gol, chiunque ha visto la finale di Carabao Cup sarà d'accordo con me. Abbiamo bisogno di un attaccante che segni. Questo è quello che ti darà Victor. Con lui i gol sono una garanzia".