Oddo a Prime: "In questo momento il Napoli può puntare al triplete!"

Nel post gara di Napoli-Rangers su Prime Video, l'ex azzurro Massimo Oddo ha parlato della squadra di Luciano Spalletti, a punteggio pieno in Champions League: "In questo momento nel Napoli si è creata un'atmosfera pazzesca, dove chiunque va in campo sa quello che deve fare e lo fa molto bene. In questo momento il Napoli può puntare al triplete. Che gli vuoi dire, fa tanti gol, ne prende pochi, a punteggio pieno in Champions, primi in campionato...

Può andare fino in fondo Champions? Se questo Napoli tiene fino in fondo, sicuramente sì. Non me ne vogliano i napoletani, che li conosco, li ammiro e li stimo, sono un po' scaramantici, ma bisogna dire quello che si pensa. Io penso che questo Napoli si possa togliere grandi soddisfazioni".