Oggi giocare col Napoli è come andare dal dentista? Gasperini: "Direi qualcosa in più..."

Possiamo dire che oggi è Spalletti il dentista visto il modo di giocare?

Possiamo dire che oggi è Spalletti il dentista visto il modo di giocare? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, alla vigilia della sfida contro il Napoli. Il riferimento è alle parole con cui Guardiola parlò dell'Atalanta alla vigilia di una gara di Champions League:

"Direi qualcosa in più, anche per ciò che hanno fatto vedere in Champions League, il valore mostrato lì è ancora più alto, in un girone davvero difficile contro squadre di assoluto valore. I meriti di questa squadra sono stati elencati da tutti, noi domani dobbiamo fare qualcosa di forte e positivo per fare risultato. Quest'anno siamo un po' più teneri nei contrasti e nel recuperare palla, nell'andare a prendere l'avversario. Domani dipenderà dal modo in cui riusciremo a limitare la loro qualità di gioco per proporre poi ciò che riusciamo a fare".