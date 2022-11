Quando Guardiola disse: "Giocare contro l'Atalanta è come andare dal dentista"

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno riporta una frase storica pronunciata da Guardiola parlando dei prossimi avversari del Napoli

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno riporta una frase storica pronunciata da Guardiola parlando dei prossimi avversari del Napoli in campionato: "Giocare contro l’Atalanta è come andare dal dentista, raccontava Guardiola, un’espressione che rende l’idea del confronto che attende il Napoli soprattutto in questo momento. Il Napoli è rientrato alle 4.30 da Anfield, avrà solo due allenamenti prima della trasferta di Bergamo in cui dovrà pensare soprattutto al recupero delle energie, l’Atalanta, invece, senza le coppe europee può godere della settimana tipo".