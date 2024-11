On. Serracchiani: "Divieto trasferta al Maradona? Dispiace, per le famiglie è ormai un problema"

Su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuta l’Onorevole e Deputato del PD Debora Serracchiani: "Vittoria del PD in Emilia o vittoria della Roma a Napoli? La vittoria di Roma ci deve stare sempre per me che sono tifosa ma, lo dico, le vittorie del PD in Umbria e in Emilia Romagna sono stati ugualmente importanti.

La Roma deve iniziare di nuovo a giocare ad alti livelli. Sono contenta del ritorno di Ranieri ed è un segnale importante da parte della dirigenza. Lui è di casa e per forza ci dobbiamo fidare di lei. Non ho compreso, però, l'allontanamento di De Rossi.

Divieti per i tifosi della Roma? Mi dispiace che ci siano divieti e problemi di sicurezza tra il pubblico. Oggi portare i propri figli e andare in famiglia allo stadio sta diventando sempre più un problema. Prima andare allo stadio era un modo per conoscersi e stare insieme, purtroppo i tempi stanno cambiando.

Friedkin? Non so se mi piacciono. Alcune loro decisioni sono state comprensibili. Ci sono le risorse e speriamo che la squadra risponda positivamente. Ci sono tutte le condizioni per fare bene. Devono capire, però, qual è il clima che c’è a Roma.

Nuovo stadio del Napoli? Ho un'esperienza diretta in materia. Io invito tutti a vedere lo stadio dell’Udinese. Lì c’è stata una partnership tra il pubblico e il privato con la società Udinese e hanno fatto un ottimo lavoro. Hanno recuperato il vecchio stadio e lo hanno trasformato in uno stadio bello e moderno e la partita si vede bene. Pubblico e privato possono ancora collaborare e lavorare insieme bene.

Il Club Roma Montecitorio? Esiste e sono iscritta. È molto seguito e facciamo molte iniziative.

Pronostico Napoli-Roma? Spero che vinciamo noi, ma non vi dico il risultato!".