Onofri: "Sulla Champions si può fare una sola considerazione"

Claudio Onofri , allenatore e commentatore, è intervenuto a Radio Marte: "Napoli-Milan di domenica è una partita che appartiene all'elité del nostro calcio per la storia dei due club. Per l'attualità c'è poco da dire. Il Milan dovrà rifarsi delle ultime partite. Io credo che il Napoli non sta pensando solo alla Champions ma anche al campionato perché questa è la trafila mentale che trasmette Spalletti.

Non bisogna essere mai sicuri di niente e si deve sempre migliorare. Mi aspetto, dunque, una bella partita senza, ovviamente, il pathos del risultato per il Napoli. Vedremo poi in Europa, che appartiene alle potenzialità del club guidato da Spalletti, uno dei top anche in Europa nonostante i profili straordinari di società".