Ordine: “Il gol più bello della stagione non è di Kvaratskhelia ma di Di Maria al Nantes”

Il noto giornalista Franco Ordine , presente negli studi de ‘Il Bello Del Calcio’ a Televomero, ha parlato del successo del Napoli sull’Atalanta e della gara di Champions League di domani contro l’Eintracht Francoforte: “Secondo me la quota tricolore è di 83/85 punti, la partita in cui sarebbe più suggestivo vincere sarebbe quella di Torino contro la Juventus, in cui ci fu l’episodio anni fa poi ricordato in modo spiacevole della vittoria con il gol di Koulibaly.

Maradona? Quando arrivò a Napoli non era ancora il migliore del mondo, non aveva ancora vinto nulla e si è consacrato proprio in maglia azzurra. Il Napoli, per celebrare al meglio lo Scudetto, dovrebbe far indossare a Kvaratskhelia la maglia numero dieci nel giorno della partita della festa. In occasione del gol all’Atalanta il georgiano mi ha ricordato uno sciatore, ma il gol della stagione fino a questo momento è quello di Di Maria al Nantes”.