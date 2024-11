Orlando: "Allegri mi aveva detto che Kean era più forte di Vlahovic"

Vlahovic segna alla Juve nonostante le critiche, lo stesso da Kean che invece a Firenze oltre ai gol sta ricevendo tantissimi elogi. Non è sorpreso per l'exploit dell'ex Juve Massimo Orlando: "Allegri mi aveva detto che Kean era più forte di Vlahovic. Sta dimostrando di essere letale e, da quando è alla Fiorentina, non ha sbagliato una partita.

Gonzalez è costato alla Juventus 35 milioni, decisamente troppo per un giocatore sempre infortunato. Con Conceicao alla Juventus, inoltre, giocherà molto poco” ha detto l'ex calciatore in un'intervista a Toscana Tv.