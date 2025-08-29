Podcast Orlando su Conte: "In Champions deve giocarsela fino alla fine, visto il mercato..."

Nel corso dell’appuntamento con Maracanà sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Massimo Orlando. Queste le sue parole: "Il vero obiettivo del Napoli è ancora lo scudetto, Conte è già un grande ma deve migliorarsi in Champions League. Sa che ha una buona squadra, ma deve cercare di giocarsela fino alla fine, con la consapevolezza che ci sono stati grandi investimenti e De Laurentiis non sarebbe contento di vedere il Napoli uscire al primo turno. Adesso in Europa cresca e speriamo quest'anno possa essere competitivo anche lì".

Poi sul Milan: "Sembra che Allegri sia andato a Milano perché si vive bene, fregandosene del mercato. Ha un nome importante, ha vinto scudetti, è andato lì per rilanciarsi e ha partecipato a tutte le discussioni di mercato. Mi stupisce che in difesa non abbia fatto nulla, evidentemente durante l'anno sabbatico non ha visto tante partite, non è arrivato tanto informato considerando i tanti difetti che ha riproposto al Milan".