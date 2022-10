Orrico: "Il Napoli ha una caratteristica tipica delle grandi squadre"

L’allenatore Corrado Orrico è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live

L’allenatore Corrado Orrico è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: "I giocatori del Napoli non si accontentano mai; ogni partita la giocano sempre in modo diverso e hanno dimostrato a Roma di saper giocare da grande squadra. E’ una caratteristica solo delle grandi squadre, infatti, quella di saper vincere anche soffrendo, anche se il Napoli non ha subito poi troppo l’atteggiamento aggressivo della Roma. La squadra ormai ha acquisito una conoscenza ampissima delle situazioni tattiche che le consente di sfruttare tutto. Basti pensare che il Napoli ha vinto a Roma con un’azione di contropiede.

Kvaratskhelia? Spalletti ha creato una tale organizzazione di squadra che si può permettere anche di lasciarlo libero, nel senso che i meccanismi del Napoli sono talmente da grande squadra che il problema, secondo me, non si pone. Si abbassa un giocatore e ne sale un altro, è una continua ricerca per non lasciare mai il campo sguarnito".