Orrico: "Napoli elegante, a volte si specchia in sé stesso ma è bello da vedere"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Corrado Orrico, ex allenatore tra le altre dell'Inter: "Napoli squadra un po' matta? No, sta trovando la strada e il recupero dei suoi giocatori migliori. Sta facendo molto bene, a me piace molto come gioca il Napoli. E' elegante, forse si specchia un po' in sé stessa però bella. Poi se ci sono anche i risultati come in questo periodo anche meglio".

NAPOLI-INTER - "Sarà uno scontro ad alto livello, una squadra al massimo del pragmatismo contro una squadra che fa della bellezza estetica il suo credo. La gabbia? L'ho copiata dalle squadre livornesi, in Serie A ho cercato di scomporre alcune situazioni che vedevo in questi campioni inserendo esercitazioni tecnico-tattiche. Osimhen? A me piace, forse il Napoli non è la squadra ideale per questo centravanti per come gioca”