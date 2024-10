Orsato: "Non è presunzione, so farlo: voglio insegnare agli arbitri"

Daniele Orsato, ex arbitro che ha terminato l'attività professionale al termine della passata stagione sportiva, ieri è stato ospite in Abruzzo a Sulmona e Pratola Peligna per parlare con gli studenti delle scuole superiori delle due città. Ecco alcune delle sue dichiarazioni: "Non so nemmeno io cosa farò in futuro, sicuramente sarò a disposizione degli arbitri italiani. Non voglio fare nemmeno il designatore perché non mi interessa.

So invece insegnare agli arbitri. Non è presunzione perché sono capace nel mettere la mia esperienza al servizio dei giovani". Orsato - che ha chiuso la carriera con gli Europei del 2024 - ha dunque allontanato la possibilità di ricoprire incarichi all’estero (si era parlato di Russia) ma anche la candidatura a presidente dell’Aia.