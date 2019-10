Orsi esalta l'impresa di Salisburgo: "In casa non perdono mai, fare 3 gol lì vuol dire meritare la vittoria"

L’ex portiere Nando Orsi è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: “Il Napoli ha fatto 3 gol in casa contro il Salisburgo, una squadra che non perde mai nel proprio stadio. Gli azzurri stanno ritrovando alcune gicoate ed Ancelotti è andato lì per prendere i tre punti e li ha presi con merito. Vero che Meret ha fatto grandi parate ma è anche vero che Meret è un giocatore del Napoli ed è lì proprio per parare. Questa vittoria è stata molto importante anche per il futuro".