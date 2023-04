Orsi: “Il ritorno di Osimhen potrebbe non bastare per andare in semifinale”

L’ex portiere e opinionista Sky Nando Orsi è intervenuto a Ottochannel nel corso della trasmissione “La Domenica Azzurra”

L’ex portiere e opinionista Sky Nando Orsi è intervenuto a Ottochannel nel corso della trasmissione “La Domenica Azzurra”: “Il Napoli è più forte ma col Milan nelle tre gare non si è dimostrato tale, perchè il Milan ha un modo di interpretare la gara che il Napoli evidentemente soffre. Ovvio che il ritorno di Osimhen sia determinante, ma potrebbe anche non bastare per andare in semifinale.

Le assenze di Kim e Anguissa? Ho una perplessità su Juan Jesus, è un giocatore esperto ma potrebbe essere l’anello debole della difesa. Con Kim in campo mi sarei sentito più sicuro. Al posto di Anguissa vedo bene Elmas più di Ndombelè: quest’ultimo ha giocato poco, è sì più fisico ma anche più anarchico. Spalletti invece si fida del macedone, al punto di farlo giocare da attaccante a Milano. Secondo me gioca lui, e credo anche Mario Rui, a meno che nel piano gara non serve un altro saltatore come Olivera.