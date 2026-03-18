Alvino: "Occhio al Cagliari, per loro gara della vita. Possono anche andare in B..."

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Nel suo consueto editoriale per Teleclubitalia il giornalista Carlo Alvino ha dichiarato: "Apertura dedicata alla prossima partita di campionato. Il Napoli è chiamato alla prova...del nove. I punti di distacco dall'Inter e le gare che restano. Ma pensiamo al Cagliari, per ora. La più difficile. Voglio essere chiaro.

In queste nove partite che mancano c'è il Milan, la Lazio, il Como, tutto vero, ma la più difficile è venerdì a Cagliari. E lo sarà per l'ambiente che troverà il Napoli. Per il Cagliari è la partita della vita. Loro possono anche retrocedere, ma per loro conta solo battere il Napoli, quindi potete immaginare con quale spirito scenderà in campo la squadra di Pisacane. Il Cagliari, poi, ha fatto due punti in cinque partite e quindi oltre alla motivazione ambientale avrà anche una motivazione di classifica per non farsi risucchiare in pienissima zona retrocessione".