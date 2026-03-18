Clamoroso Lukaku, Sabatini: "50mila euro a minuto, nessuno al mondo come lui"

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Sandro Sabatini, giornalista, è intervenuto a Radio Marte fornendo una statistica relativa al minutaggio di Lukaku

Sandro Sabatini, giornalista, è intervenuto a Radio Marte fornendo una statistica relativa al minutaggio di Lukaku, sfortunato a inizio anno con l'infortunio che lo ha costretto a stare fermo per diversi mesi. Oggi gioca poco proprio per quel motivo. “Lukaku guadagna 8.5 mln all’anno, gli mancano 4 mesi di stipendio. Per cui lui ad ora ha incassato 5 mln netti, per 102 minuti, si tratta di 50mila euro a minuto. 50mila euro a minuto credo che nessuno al mondo li abbia guadagnati quest’anno.

Mi aspettavo giocasse nell’ultima partita, contro il Verona ha dimostrato di poter giocare per un tempo. O ha avuto una ricaduta oppure non so darmi una spiegazione sul suo mancato utilizzo. Credo si tratti di una scelta di Conte solo tecnica, magari ci sarà stato un discorso tra padre e figlio tipo ‘caro Romelu, io vado avanti con Hojlund e non ti offendere’. Lukaku, ora, è impiegabile solo se il Napoli sta sul risultato di 3 a 0 oppure se è disperato”.

“Hojlund ha fatto una buonissima stagione, forse deve migliorare dal punto di vista realizzativo. Per me Hojlund ha preso il posto di Lukaku anche nel cuore di Conte. Hojlund fa con più generosità il lavoro che faceva Lukaku. Se sei disperato allora butti dentro Lukaku, ma se non sei disperato giocare con due punte più De Bruyne è un qualcosa che non è previsto nello spartito di Conte. Hojlund come il primo Lukaku? Sì, me lo ricorda, gli manca qualche chilo e un po’ di presenza. Forse il primo Lukaku segnava di più. Hojlund deve normalizzare il rendimento, fu decisivo nella vittoria della Supercoppa, ma in altre circostanze è stato più opaco. Quest’anno può arrivare anche a 15 gol stagionali”.