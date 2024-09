Osimhen, il connazionale influencer corregge il tiro: "Non volevo mancare di rispetto al Napoli"

Aveva commentato il passaggio dell’attaccante al Galatasaray con tanto di stoccata al Napoli. Ma ora fa marcia indietro, corregge il tiro. Japheth Joshua Omojuwa, scrittore nigeriano, commentatore politico, famosissimo influencer con oltre un milione di follower solo su X e amico di Victor Osimhen, ha scritto un altro post sul club azzurro e l'addio del connazionale:

"I tifosi del Napoli hanno invaso il mio DM Instagram. Alcuni sono stati pieni di odio nei commenti, ma preferisco concentrarmi su questo messaggio sfumato. Questo è per Roberto Cammilli. Devo dire che rispetto la storia condivisa di Victor Osimhen con Napoli. Spero che le sue orme a Napoli illuminino la strada per le future star africane in quella splendida città. Non intendevo mancare di rispetto al Napoli.

Il post IG che ha giustificato la raffica di DM al vetriolo era semplicemente frutto di pregiudizio nei confronti di uno dei nostri migliori giocatori di sempre e delle mie aspettative che avrebbero dovuto trattare Victor meglio. In effetti, il Napoli è un grande club e ci sono altre grandi cose che lo attendono. Alla fine, conservo gelosamente la mia maglia Osimhen Napoli e non posso cancellare i bei ricordi che abbiamo condiviso. Forza Napoli. Ma per ora siamo a Istanbul per il Galatasaray!".

