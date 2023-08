Osimhen in Arabia? Chiariello: “Non credo metta i soldi davanti alla carriera...”

Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21, ha parlato del futuro di Victor Osimhen e delle sirene arabe nel corso di ‘Tutti in ritiro’

Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21, ha parlato del futuro di Victor Osimhen e delle sirene arabe nel corso di ‘Tutti in ritiro’: “Io credo che Osimhen non sia tra quelli che in questo momento mette i soldi al primo posto perchè è uno che guadagna tanto e ora si appresta a prendere circa 8-9-10 milioni e ne prenderà ancora di più quando andrà in squadre europee di altissimo livello. E’ destinato l’anno prossimo con la clausola rescissoria a scegliersi una big d’Europa. Uno che a 24 anni vuole diventare uno dei più forti del mondo non va a giocare in Arabia.

Poi se pensa che con quei soldi piazza tutta la Nigeria, costruisce 20 ospedali e aiuta 5000 persone non lo so. Però se vuol fare il calciatore non credo che in questo momento andare in Arabia sia la sua priorità. De Laurentiis ha alzato il muro”.