Video Osimhen, virale un leader religioso nigeriano: "Non al Chelsea! Ucciderai la carriera!"

Da giocatore icona di un intero paese, il futuro di Victor Osimhen sta diventando praticamente un caso di stato. Nelle ultime ore è virale un'intervista al fondatore della chiesa spirituale evangelica nigeriana, famoso a quanto pare per alcune previsioni, che ha avvertito l'attaccante del Napoli: "Sarò diretto e veloce, Osimhen non andare al Chelsea. Non troverai il tuo splendore e ucciderai la tua carriera. Se dovesse andare al Chelsea, non chiamatelo più. Anche la convocazione per la Nigeria va verificata, abbiamo le carte in regola per il Mondiale e la coppa d'Africa". Di seguito il video diffuso da ESPN Africa: